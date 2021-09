Mélanie Gonzalez (Familles nombreuses) au commissariat : "Faites attention"

La famille Gonzalez est devenue célèbre grâce à Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Depuis, elle a donc vu son nombre d'abonnés grimper sur Instagram, de quoi donner envie à la tribu de partager sa vie sur les réseaux sociaux. Et, preuve qu'ils sont connus et appréciés, Mélanie et son mari ont eu la (mauvaise) surprise de voir qu'un faux compte à leur nom a été créé comme l'a confié la belle blonde en story Instagram, le 14 septembre 2021.

Si les Gayat sont victimes de cyberharcèlement, les Gonzalez ont un autre souci à cause des réseaux sociaux. Un internaute s'est amusé à créer un faux compte afin de se faire passer pour eux. Manque de chance, la maman de Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo, Cléo et Marceau l'a vu. Et hors de question pour Mélanie de ne rien faire. Ainsi, afin que ses fans ne se fassent pas avoir, elle a pris la décision d'impliquer la police. "Un petit coucou pour vous dire que je sors du commissariat de Châtellerault où j'ai déposé une main courante suite au faux compte qui a été créé. Donc merci de le partager le plus possible, que ça fasse vraiment le tour. En tout cas je l'ai signalé sur Instagram, donc j'espère que le compte va être bloqué. En tout cas faites attention", a-t-elle expliqué.

Mélanie a ensuite pu reprendre son quotidien (chargé) tranquillement. Le 3 septembre dernier, elle a annoncé qu'elle venait de donner naissance à son huitième enfant. Ce jour-là, elle n'avait pas souhaité dévoiler le sexe et le prénom de son bébé. Il a fallu attendre le 7 septembre pour découvrir son doux visage et plus de détails à son sujet. "Voici une petite photo de notre petit Marceau. Une de vie et déjà tellement d'amour... Petit Marceau est né vendredi 3 septembre à 7h07 pour un poids de 3 kg 320 et 50 cm. Une nouvelle vie à 10 commence. L'amour ne se divise pas il se multiplie", avait-elle écrit.