Familles nombreuses : Un enfant en insuffisance respiratoire emmené aux urgences

Les galères semblent s'enchaîner pour les Dol. Après la réaction allergique de Joaquim (4 ans) qui lui a valu d'avoir le visage très gonflé, c'est au tour de sa petite soeur Winona (2 ans et demi) de rencontrer quelques soucis. En effet, ces derniers jours, la fille cadette d'Ambre et Alexandre affiche 39°C au thermomètre. "Elle est fracassée", a confié sa maman sur ses réseaux sociaux, impuissante.

Jeudi 14 avril 2022, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL avait toutefois bon espoir que la situation s'arrange. "Nona va mieux, toujours 39 de fièvre ce soir mais je la trouve un peu mieux quand même, elle est un peu plus en forme, elle tousse encore énormément mais c'est moins sec donc je croise les doigts pour que ce soit dans la bonne voie", a-t-elle annoncé en story Instagram. Mais voilà, les choses ne se sont pas arrangées et ont même pris une tournure un peu plus inquiétante.

"Finalement, on passe par la case urgences", a révélé Ambre Dol en pleine nuit. Puis, à 2h26 précisément du matin, la petite était enfin prise en charge et placée sous appareil respiratoire comme cela a été montré en images (voir notre diaporama). Après quelques heures passées à l'hôpital, mère et fille ont enfin pu rentrer chez elles. La jolie infirmière a alors pris le temps d'expliquer que la jeune Winona s'est retrouvée en insuffisance respiratoire, avec un taux en oxygène beaucoup trop bas. "Sa saturation en oxygène était à 92% quand j'ai pris la décision de me rendre aux urgences", apprend-t-on encore. Une réaction tout à fait normale étant donné qu'un taux de saturation satisfaisant pour un enfant correspond à une valeur supérieure à 95%. S'il est inférieur à 94%, c'est un critère de gravité et cela conduit à une hospitalisation.

Difficile pour la maman de cinq enfants d'y voir clair sur ce qui cause la souffrance de Winona, laquelle commence un traitement : "Ça fait penser à la bronchiolite mais le prélèvement est négatif. Dans tous les cas, début des antibiotiques et poursuite du paracétamol." La fillette a en tout cas pu se remettre de ses émotions en terminant sa nuit dans le lit de son papa et de sa maman.