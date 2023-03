Familles nombreuses : Une maman emblématique annonce la naissance de son 9ème enfant, première photo dévoilée !

Carnet rose ! Dans la nuit du mardi 21 mars au mercredi 22 mars 2023, Franck et Emilie Fanich sont devenus officiellement parents pour la neuvième fois, rien que ça ! C'est sur Instagram, ce matin-même que le couple a dévoilé l'heureuse nouvelle via une story. Sur la photo, on peut voir le bébé allongé dans son berceau et vêtue d'un petit tricot rose pâle. Il s'agit donc d'une petite fille dont on ne connaît pas encore le prénom. Les amoureux, révélés dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, sont déjà à la tête d'une tribu de huit enfants, dont six filles et deux garçons : Niya et Maily (11 ans), Edène (10 ans), Naële (9 ans), Eïmi (7ans), Mjih (5 ans) et Ali (3 ans), Ava (1 an).

Mardi 21 mars 2023, le couple avait déjà annoncé à ses fans que l'accouchement était imminent. Dans un post, toujours sur Instagram, ils avaient également tenu à remercier leurs fidèles abonnés. "C'est l'heure ! BB9 est sur le point de voir le jour. (...) Partager cet instant avec vous est fort en émotion alors merci pour tout votre soutien, vos ondes positives, vos prières pour les croyants, vos messages d'encouragement, pour l'arrivée de bb9 et la santé de Mimi. Merci à toutes et à tous de nous suivre avec autant d'engouement au quotidien. C'est donc en toute humilité que nous vous remercions du fond du coeur", avaient écrit les tourtereaux en légende d'un selfie d'eux deux, à la clinique.