Fanny Leeb, fille de Michel : "On m'attend au tournant"

Certes, il y avait eu le passage à The Voice, mais force est de constater que, jusqu'à l'an dernier, la chanteuse Fanny Leeb souffrait encore d'un manque de notoriété, la privant d'une exposition médiatique pour montrer au public ce dont elle était capable. Il aura fallu un satané cancer du sein pour que la lumière se pose sur elle... Désormais "guérie", la jeune femme doit affronter un défi moins dur, mais réel : faire oublier son statut de "fille de".

Fanny Leeb n'a jamais caché qu'elle était la fille de l'humoriste et comédien Michel Leeb, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a gardé son nom en se lançant dans la musique. Plutôt que d'essayer de mettre ce lien de parenté sous le tapis, elle l'assume pleinement. "Cela met la barre un peu plus haut. On m'attend au tournant, il y a une forme de jugement. Mais j'ai tellement d'admiration pour ce que fait mon père, que lorsqu'on me dit : 'Vous êtes la fille de Michel Leeb.' Je réponds : 'Oui, et j'en suis fière.' J'espère qu'un jour, ma place va vraiment se faire", a commenté la chanteuse de 33 ans dans les pages du Figaro.

D'ailleurs, Michel Leeb aussi caresse le rêve que sa fille se fasse une place au soleil. "Très vite, les gens vont me demander : 'Vous êtes le père de Fanny Leeb ?'", a-t-il rétorqué, convaincu du talent de sa fille, à qui il a notamment transmis très jeune sa passion du jazz. Dans la famille, personne n'est mis de côté et tout le monde s'encourage. Il faut dire que Tom Leeb, le frère de Fanny, est lui aussi dans la musique : il a écrit une grande partie du disque de sa soeur et a été choisi comme candidat français au prochain concours de l'Eurovision. "On est tellement unis, on se porte les uns et les autres. Je me bats pour me faire ma place et être reconnue en tant qu'artiste. On adorerait se trouver en scène tous les trois avec Tom", a ajouté Fanny Leeb. À bon entendeur...