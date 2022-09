Fashion Week : Katrina Patchett en transparence, Sophie Thalmann très décolletée

La Fashion Week de Paris bat son plein. Depuis le 26 septembre et ce jusqu'au 4 octobre 2022, les créateurs de mode présentent leur collection printemps-été 2023 dans les lieux les plus prestigieux de la capitale. Après un show Etam de folie, l'événement Courrèges où Tina Kunakey s'est montrée en look classique ou encore le défilé Acne Studios où Kylie Jenner et Leila Bekhti se sont croisées, place aux superbes robes de la collection femme de Christophe Guillarmé.

Pour l'occasion, le couturier s'est affiché en chemise grise, noeud papillon de la même couleur, pantalon noir et derbies en noir et blanc. Un joli look pour accueillir les nombreuses personnalités ayant fait le déplacement. Parmi elles, la belle Léa François alias Barbara Evenot dans Plus belle la vie (France 3). La jeune comédienne, enceinte de son deuxième enfant, a opté pour une robe courte à imprimés zébrés, assortie à un manteau. Une tenue qui moulait son baby bump déjà bien apparent. Souriante, la future maman est apparue rayonnante ! Lors de la soirée, elle a pu croiser également Nicoletta, Sarah Barzyk, Emmanuelle Boidron, Aïda Touihri ou encore Rachid M'Barki, tous plus beaux les uns que les autres.

Plusieurs reines de beauté étaient également de la partie. Sophie Thalmann (Miss France 1998) s'est affichée divine perchée sur des escarpins et portant un pantalon en cuir noir ainsi qu'une veste bleu électrique très décolletée. April Benayoum (1ere dauphine d'Amandine Petit, Miss France 2021), Lison di Martino (Miss Ile-de-France 2017)et Marion Marimoutou (Miss Réunion 2022) ont également brillé, tout comme Adèle de Fontenay, petite-fille de Geneviève.

De son côté, Katrina Patchett a elle aussi illuminé le show. Elle a opté pour une superbe robe composée d'un jupon en satin noir et d'un haut pailleté transparent. Sa coiffure façon année 1930 a permis d'ajouter une touche de glamour à son look !