Fatima (L'amour est dans le pré) en couple avec un homme "plus beau que Didier"

Elle est l'une des prétendantes de L'amour est dans le pré 2019 (M6) qui a fait le plus parler d'elle. Fatima a immédiatement conquis Didier lors du speed dating. L'éleveur de vaches de 56 ans l'avait donc invitée à venir chez lui. Et tout se passait bien jusqu'à ce que sa concurrente Isabelle arrive. Déçue de voir que l'Aveyronnais la délaissait, Fatima avait pris la décision de partir et l'a par la suite critiqué à maintes reprises lors de ses interviews. Mais depuis, elle a trouvé l'amour !

Interrogée par Public, la Toulousaine de 53 ans a révélé qu'elle était en couple avec un certain Stéphane (44 ans), chef de rang dans un restaurant. "J'avais demandé un homme à Noël et, juste après, j'ai rencontré Stéphane. Il est sincère, intelligent, il a la joie de vivre, comme moi... et il est beaucoup plus beau que Didier", a-t-elle confié. Elle a ensuite expliqué qu'ils avaient échangé sur Facebook dans un premier temps et qu'ils s'étaient trouvé de nombreux points communs. Une fois en confiance, ils se sont retrouvés dans un restaurant puis dans un bar pour le réveillon du 31 décembre 2019. Mais ce n'est que le 2 janvier dernier qu'ils ont échangé leur premier baiser.

"Stéphane n'a pas regardé l'émission, donc il n'avait aucun a priori sur moi. Je lui ai juste montré un extrait et ça l'a fait rigoler", a poursuivi Fatima. Comme avec Didier, l'ex-candidate de M6 a rapidement parlé de se marier. Si son compagnon était contre à l'origine, il n'a pas exclu l'idée de changer d'avis un jour. "Si ça se trouve, on sera mariés avant Didier et Isabelle [qui ont prévu de s'unir prochainement, NDLR]", a plaisanté sa compagne. Et de préciser qu'elle vivait au jour le jour, mais qu'elle pensait qu'elle ne serait plus malheureuse grâce à son nouvel homme.

L'intégralité de l'interview de Fatima est à retrouver dans le magazine Public du 24 janvier 2020.