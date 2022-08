Fausse couche : Meghan Markle, Britney Spears et Sharon Stone brisent la loi du silence

Récemment, alors que la danseuse australienne Peta Murgatroyd (en couple avec le danseur ukrainien Maksim Chmerkovskiy) confiait qu'elle avait traversé cette épreuve, l'actrice Sharon Stone avait réagi à ce témoignage : "Nous, les femmes, n'avons pas de forum pour discuter de la profondeur de cette perte. J'ai perdu neuf enfants par fausse couche. Ce n'est pas une mince affaire, ni physiquement, ni émotionnellement, et pourtant on nous fait croire que c'est quelque chose que l'on doit supporter seule et en secret, avec une sorte de sentiment d'échec. Au lieu de recevoir du soutien, de l'empathie et la guérison dont nous avons besoin".

Meghan Markle, duchesse de Sussex et épouse du prince Harry, qui se bat depuis des années pour le droit des femmes, avait longuement raconté son expérience dans les colonnes du New York Times. Un récit poignant et inédit, qu'il était crucial de partager pour elle.

Il y a quelques semaines, nous sommes passés de la joie à la peine, quand Britney Spears, enceinte de son troisième enfant, a finalement annoncé l'avoir perdu quelques jours plus tard. "C'est un moment dévastateur pour n'importe quel parent", ont écrit la pop star et son mari Sam Asghari sur Instagram.

Laure Manaudou, Lou Doillon, Amel Bent, Marlene Schiappa, elles sont encore nombreuses à avoir libéré la parole à ce propos. Des révélations intimes, profondes, thérapeutiques parfois, et tellement précieuses pour toutes celles qui la vivent en secret.

Il n'y a pas de règle, un accompagnement parfois très/trop léger, et souvent pas d'explication scientifique à ces pertes, c'est pour cela qu'elles sont difficiles à accepter, à comprendre. Certaines bonnes pratiques peuvent en revanche réduire les risques de fausses couches.

La vitamine B9 (plus connue sous le nom d'acide folique), est un nutriment indispensable qui prévient de nombreuses complications, c'est pourquoi les médecins le prescrivent dès le désir de grossesse sous forme de complément alimentaire. En effet, en prendre avant la conception permet d'optimiser la qualité des ovules et une fois enceinte, la vitamine B9 joue un rôle clé dans la formation du système nerveux de l'embryon.

En France, la marque de compléments alimentaires Boome propose un complexe vitaminé enrichi en vitamine B9 100% d'origine naturelle. Une composition transparente et compréhensible, alternative à l'acide folique de synthèse, souvent mal assimilé.

Évidemment, la supplémentation s'associe à une alimentation variée et équilibrée. La vitamine B9 est également présente dans de nombreux aliments (les légumes à feuilles vertes, le melon, le foie de veau...). Pour plus d'informations, un guide Grossesse et Complément alimentaire est disponible ici.

Et si vous faites partie de ces délicates statistiques (15% des grossesses se terminent au premier trimestre), soyez-en sûres : vous n'êtes pas seules.