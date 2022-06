IVG, fausse couche... Meghan Markle à coeur ouvert : "Il y a un sentiment de désespoir"

C'est un triste bond en arrière que les Etats-Unis viennent de vivre. Vendredi 24 juin, la Cour suprême décidait de retirer le droit à l'avortement de la constitution, laissant les Etats choisir s'ils souhaitent le rendre illégal ou pas. Un revirement de situation qui a fait bondir tous ceux qui se battent depuis des années pour les droits des femmes. Meghan Markle, duchesse de Sussex, en fait partie. Dans une interview accordée au Vogue américain, la maman d'Archie et Lilibet a indiqué que malgré la déception et le découragement, baisser les bras n'était pas une option : "Je sais que beaucoup de femmes, en ce moment, éprouvent un sentiment de désespoir. Mais encore une fois, nous devons nous unir, ne pas nous complaire. Nous devons faire tout le travail."

Meghan Markle n'est pas la seule à partager ce point de vue. Le prince Harry est, lui aussi, autant impliqué dans la défense des droits des femmes : "Sa réaction a été viscérale, comme la mienne, a-t-elle confié. Cette décision cible peut-être les femmes mais les conséquences nous affectent tous. Les hommes doivent s'exprimer car ce sont des décisions qui affectent les relations, les familles et les communautés au sens large. Mon mari et moi en avons beaucoup parlé ces derniers jours. Lui aussi est féministe."

Le prince Harry était donc d'un précieux soutien quand Meghan Markle a perdu leur bébé : "Ce qui se passe avec notre corps est si intime que cela peut conduire au silence et à la stigmatisation, même si nous sommes nombreuses à faire face à des crises personnelles. Je sais à quoi ressemble une fausse couche, j'en ai déjà parlé publiquement. Plus nous normalisons ces conversations sur des sujets qui affectent nos vies et nos corps, plus les gens vont comprendre à quel point il est nécessaire que nous puissions bénéficier de protections."

"Je pense à la chance que j'ai eue de pouvoir avoir mes deux enfants. Je sais ce que ça fait, d'avoir une connexion avec ce qui grandit à l'intérieur de votre corps. [...] Il s'agit de la sécurité physique des femmes. Mais aussi de justice économique, d'autonomie individuelle, et de ce que nous représentons, en tant que société. Personne ne devrait être contraint de prendre une décision qu'il ne veut pas prendre, qui ne le met pas en sécurité ou qui met sa propre vie en danger" a ajouté Meghan Markle. Un triste constat que la duchesse de Sussex et le prince Harry sont déterminés à combattre, pour elle, pour toutes les femmes et pour l'avenir de leur fille, Lilibet.