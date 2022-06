Meghan et Harry : Nouvel affront de taille en vue ? Un inquiétant rendez-vous fait craindre le pire

Quelques semaines après la diffusion choc de leur interview, Oprah Winfrey s'était exprimée sur cette rencontre au parfum de scandale : "Je n'avais pas idée que ça aurait le retentissement que ça a eu et que ça continue à avoir, confiait-elle. Je n'ai pas vu Meghan et Harry avant, mais je leur ai fait un SMS pour leur dire "L'intention est très importante pour moi. Dites-moi quelles sont vos intentions, pour qu'on puisse avoir le même but". Notre intention partagée, c'était la vérité. Ils voulaient pouvoir raconter leur histoire d'une manière qui leur permettaient d'être aussi honnêtes que possible."

Si une nouvelle interview n'a pas été confirmée, la famille royale britannique a de quoi frissonner. Dernièrement, Harry et Meghan ont fait leur grand retour à Londres en marge du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Seule une apparition officielle du couple lors de la messe leur a été autorisée. Privés de balcon, Harry et Meghan ont toutefois profité de leur venue pour présenter officiellement Lilibet au reste du clan et à la Souveraine, en l'honneur de qui la petite fille a été appelée ainsi. Un clin d'oeil sûrement apprécié mais qui n'a sans doute pas suffi à faire oublier les révélations de l'année dernière. On n'ose pas imaginer la suite si une nouvelle interview est attendue, en plus des mémoires du prince Harry qui s'annoncent d'ores et déjà fracassantes.