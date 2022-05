Faustine Bollaert de sortie avec son mari Maxime Chattam : le couple radieux et amoureux pour une rare apparition

La soirée de jeudi 19 mai 2022 avait des airs du Festival de Cannes à Paris. Et pour cause, quelques personnalités ont été invitées à l'avant-première du film Top Gun : Maverick à l'UGC Normandie aux Champs-Élysées. 36 ans après la sortie du premier volet, Tom Cruise y reprend son rôle d'aviateur. Il a déjà eu l'occasion de présenter le film une première fois à Cannes le 18 mai dernier, où il a reçu une palme d'or d'honneur, puis à Londres le lendemain en présence de Kate Middleton et le prince William. Le comédien était en revanche absent pour la projection à Paris et les people ont dû faire sans lui.

Qu'à cela ne tienne, il ne fait aucun doute que Faustine Bollaert a passé du bon temps, elle qui s'est octroyée cette soirée avec son mari et père de ses deux enfants (Abbie, 8 ans et Peter, 6 ans), Maxime Chattam. En effet, le couple a même pris la pose devant les photographes comme rarement. Sur les images, l'animatrice apparaît radieuse dans une petite robe noire tandis que l'écrivain a joué la carte de la décontraction en jean et chemise blanche, le tout accompagné d'un perfecto en daim beige. (Voir notre diaporama).

En story Instagram, une fois le film terminé, Faustine Bollaert s'est empressée de partager son point de vue. "Quel film !! Je crois que je ne trouve même pas les mots ! J'ai tellement aimé, applaudi, pleuré et ri... Quel énorme kiff pour ma génération. J'envie ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui vont prendre un pied fou", a-t-elle écrit avec enthousiasme.

Dans ce nouvel opus de Top Gun, le pilote d'essai Pete "Maverick" Mitchell joué par Tom Cruise refuse de monter en grade pour pouvoir continuer à s'épanouir en vol. C'est ainsi qu'il est en charge d'une nouvelle mission, celle de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun. À ce moment-là, il rencontre le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami Nick "Goose" Bradshaw. Maverick devra alors faire face aux fantômes de son passé. La sortie officielle du film est prévue le 25 mai prochain.