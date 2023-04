Faustine Bollaert : "Début d'ulcère", "insomnie"... Une de ses célèbres invitées traumatisée par le tournage

En 2022, le grand public a fait la connaissance d'Adeline Toniutti et s'est très vite attachée à elle dans la Star Academy. Professeure de chant des élèves, elle est devenue l'un des visages préférés de la saison grâce à sa personnalité solaire. Pourtant, Adeline Toniutti n'a pas toujours eu de quoi sourire, la faute à un grave accident survenu en 2017, lors duquel ses voies respiratoires ont été brûlées à cause d'un feu de cheminée. Un drame qui l'a empêchée de chanter et de parler pendant un très long moment, brisant alors sa carrière prometteuse en tant qu'artiste lyrique.

Adeline Toniutti était venue témoigner de ce bouleversement dans l'émission Ca commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollaert, en 2020. Et à l'époque, la chanteuse n'avait pas hésité à rentrer dans les détails. "Je me suis réveillée dans la nuit avec les glandes salivaires complètement asséchées et je vomissais du sang. Il y avait beaucoup de mucus. On ne voyait pas exactement ce qu'il y avait", expliquait-elle. Pendant deux mois, Adeline Toniutti souffrait et constatait que sa voix "ne revenait pas". "Je n'arrivais plus à parler", se souvenait-elle. Après plusieurs rendez-vous et examens, les médecins ont découvert qu'elle avait une corde vocale coupée en deux. S'en était alors suivi un long processus de rééducation.

J'ai trop souffert de devoir ne rien dire

Lors d'une interview pour Télé-Loisirs, la complice de Yanis Marshall est revenue sur ce tournage sur France 2 qui s'est révélé éprouvant. "C'est la première fois où j'ai dit en public ce qui m'était arrivé, c'est-à-dire mon accident de voix", a-t-elle commencé. Et d'avouer les conséquences que cela lui a causé : "Ca m'a valu je crois un début d'ulcère et un mois d'insomnie."

Adeline Toniutti ne regrette néanmoins pas d'avoir participé à l'émission de Faustine Bollaert, estimant que cela lui avait même été bénéfique. "Si je parle, c'est pour aider des gens. J'ai trop souffert de devoir ne rien dire parce que j'ai eu ce problème à la voix, cet accident et donc là j'avais envie de casser ce tabou parce que quand on casse le tabou, ça aide à avancer. J'ai parlé chez Faustine et, quelques mois après, ma voix est revenue. Donc peut être qu'il y a un lien psychanalytique, je n'en sais rien mais ça a dû me faire du bien même si, sur le moment, ça a été une épreuve", a-t-elle confié.