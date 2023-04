"On ne va pas s'entendre" : Yanis Marshall recadre Matthieu Delormeau après une remarque déplacée dans TPMP People

Yanis Marshall était sur le plateau de TPMP People, samedi 8 avril 2023. Le chorégraphe de la dernière édition de la Star Academy a accepté l'invitation de Matthieu Delormeau, pour parler de ses rencontres avec plusieurs stars de la scène internationale, dont Céline Dion. Puis, le danseur qui s'est fait connaître en dansant avec talons de plusieurs centimètres, a parlé de son idole, Madonna. Lorsque le chroniqueur de Cyril Hanouna a évoqué les problèmes de drogue de la chanteuse, en expliquant que son retour sur scène allait être compromis. Des propos que le chorégraphe a refusé d'entendre. "J'y crois à sa tournée. Je pense que ce n'est pas sa première", a-t-il déclaré avant de se faire couper la parole par Matthieu Delormeau. "Elle avait vingt ans de moins et elle n'était pas droguée". Des propos qui ont décontenancé Yanis Marshall. "Aïe, aïe, aïe, on ne va pas s'entendre ! Je le prends tellement personnellement", a-t-il déclaré. Ce dernier a défendu son point de vue, en expliquant qu'il croyait dur comme fer au retour sur scène de son idole de toujours.

Yanis Marshall fan de Madonna

Yanis Marshall ne s'en est jamais caché : Madonna est sa première idole. C'est d'ailleurs elle qui lui a donné envie de faire de la danse et de s'orienter dans le domaine artistique. Preuve que le chorégraphe est mordu de l'interprète de Like a Virgin, ce dernier lui avait rendu hommage sur le plateau de la Star Academy. Le samedi 26 novembre, à l'occasion de la finale de la dernière saison qui a vu Anisha sacrée grande gagnante, Yanis Marshall est apparu sur le plateau dans un corset avec un soutien-gorge conique dans l'inspiration de la pièce culte imaginée par Jean-Paul Gaultier pour Madonna dans les années 1990. Un look qu'il avait complété d'un large blazer noir à épaulettes et qui n'avait pas manqué d'impressionner les personnes présentes dans le public. "Je ne serai pas qui je suis sans Madonna. J'ai grandi devant. La première fois que j'ai vu deux hommes s'embrasser c'était dans "In bed with Madonna". J'ai dit à ma mère : 'Tu verras quand je serai grand, je vais faire ça", a-t-il ajouté sur le plateau de TPMP People pour défendre son idole de toujours.