"C'est le 6e essai" : Céline Dion enceinte et ventre très arrondi, ses confidences peu avant la naissance de Nelson et Eddy

Le bonheur d'être mère, elle l'a connu à trois reprises. Ou deux. Difficile de faire les comptes. Comme vous le savez, quand Céline Dion a appris qu'elle était enceinte pour la deuxième fois, elle a surtout appris que deux enfants étaient en train de grandir dans son ventre en même temps. Maman de René-Charles, qui a aujourd'hui 22 ans, l'artiste s'était lancée, avec son mari René Angélil, dans un parcours FIV, Fécondation In Vitro, qu'elle avait dû répéter à plusieurs reprises avant d'obtenir satisfaction.

Je me sentais bien mais j'étais un peu nerveuse

En octobre 2010, alors qu'elle accordait une interview filmée à Julie Snyder, Céline Dion apparaissait épanouie devant les caméras, dans une robe blanche immaculée, le ventre déjà bien rond - Nelson et Eddy sont d'ailleurs nés quelques jours plus tard. L'artiste évoquait alors ce moment incroyable où elle a appris que la FIV avait fonctionné. "J'étais encore à New York, parce que c'est le 6e essai, expliquait-elle. On devait passer le test justement pour savoir si ça avait fonctionné ou non. Et quand je suis arrivée ce jour-là, pour voir le docteur Rosenwaks, j'ai dit que je me sentais bien mais que j'étais un peu nerveuse."

Joli coup du sort

Céline Dion a très vite retrouvé son souffle puisque le spécialiste lui a assuré qu'elle irait mieux dans deux minutes. "René est parti pleurer, se souvient-elle. Ceux qui m'attendaient à l'hôtel pour connaître la réponse trouvaient que c'était long, mais moi j'arrivais pas à leur téléphoner pour leur dire que j'étais enceinte. Fallait que je fasse ça en personne." Il faut croire que la vie lui jouait, alors, un drôle de tour. En 1999, soit 11 ans avant que celle qui a dû se mettre en pause pour raison de santé ne tombe enceinte de Nelson et Eddy, Céline Dion évoquait déjà son envie folle de devenir maman... et d'avoir des jumeaux. "Un gars et une fille. Le package, toute l'affaire en même temps", assurait-elle. Si elle avait cette idée en tête, ce n'est pas pour rien. Issue d'une famille nombreuse, elle a des jumeaux dans sa fratrie, baptisés Paul et Pauline.