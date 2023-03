Céline Dion "bloquée sur une chaise, "stoppée net dans un escalier" : ce traitement "de choc" suivi par la chanteuse...

Au mois de décembre 2022, Céline Dion, les yeux brillants, a mis des mots sur ses maux. Elle a annoncé au monde entier le mal qui la ronge. La star souffre du syndrome de l'homme raide ("stiff-person syndrom"), une pathologie neurologique à l'origine de spasmes musculaires qui la handicapent, touchant notamment ses cordes vocales si précieuses. À cause d'eux, elle a a été contrainte de stopper sa tournée, le Courage World Tour, pour se concentrer sur sa santé. Sur sa vidéo, elle apparaissait aussi digne que fragilisée par cette maladie chronique qui ronge son quotidien. Trois mois plus tard, le magazine Closer révèle des informations sur son état et sur le traitement que suit la maman de René-Charles (22 ans) et des jumeaux Eddy et Nelson (12 ans), actuellement aux Etats-Unis comme l'avait indiqué sa soeur Claudette, tandis que ses enfants sont restés à Las Vegas.

Victime de contractions musculaires sournoises, aléatoires et brutales, Céline Dion (54 ans) vit un quotidien difficile. Closer indique ainsi que ses spasmes musculaires "l'ont récemment bloquée sur une chaise ou stoppée net dans un escalier, incapable de se mouvoir normalement". Une situation délicate et douloureuse pour l'artiste québécoise qui, parallèlement, doit se battre aussi contre l'addiction au jeu de son aîné dont les fréquentations l'inquiètent.

Face à cela, Céline Dion suit un protocole de soins sur mesure dans un centre américain spécialisé. Après être passé à la Mayo Clinic de Rochester dans le Minnesota, un des meilleurs établissements hospitaliers mondiaux, elle a "accepté de suivre un traitement de choc", considéré comme "une des dernières issues possibles" dans son cas, précise le magazine Closer. Elle est suivie par la docteure Jill R. Schofiled, experte de la douleur du Center for Multisystem Disease (centre des maladie multisystémiques) à Denver dans le Colorado.

Traitement expérimental de la dernière chance

Ainsi, hospitalisée en février, la chanteuse a reçu "une injection intrathécale, un procédé qui consiste à injecter un médicament au niveau lombaire, pour atteindre le liquide céphalorachidien, qui diffusera à son tour le produit injecté. Un protocole de soins spécifique à chaque patient, qui s'accompagne de conseils diététiques, d'une aide à la réduction du stress et d'exercices physiques pour contrer au maximum les douleurs qui pourrissent le quotidien de la diva". Selon Closer, Céline Dion suit "un traitement expérimental, notamment à base de magnésium et de glycine pour tenter de soulager ses douleurs neuropathiques et de lutter contre les symptômes du stress et de l'anxiété induits par la maladie".

En attendant, ses fans peuvent compenser l'inquiétude et l'attente en la regardant dans la bande-annonce du film Love Again avec Priyanka Chopra (Quantico) et Sam Heughan (Outlander), une romance dans laquelle la veuve de René Angélil joue un rôle qui promet d'être savoureux.

