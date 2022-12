Anisha (Star Academy) interrogée sur sa vie sentimentale : elle donne une réponse très intrigante

Depuis sa victoire à la Star Academy, Anisha enchaîne les interviews. Très demandée, la jeune femme n'a plus un moment à elle. Malgré ce tourbillon médiatique, celle qui est née à Madagascar conserve une certaine pudeur et n'évoque que très peu sa vie privée. Dans un entretien accordé au magazine Gala ce jeudi 8 décembre 2022, la jolie brune a cependant accepté de s'ouvrir légèrement. Si elle assure que sa mère est "quelque part", elle préfère en revanche faire planer le mystère sur sa vie sentimentale...

Au château, on a connu une Anisha timide, réservée et bien plus solitaire que ses autres camarades. Mais malgré tout, la chanteuse reste une femme de 22 ans avec les préoccupations de la jeunesse. Les études, les passions, les rêves, les amours... Nos confrères de Gala ont tenté d'en savoir un peu plus. "Je veux obtenir mon diplôme car c'est essentiel à mes yeux. Je vais donc préparer mon album et finir mes études ici, en France", a assuré la grande gagnante du télé-crochet. "Et l'amour dans tout ça ?", s'est alors enquis le journaliste. Une question très personnelle à laquelle Anisha a préféré apporter une réponse évasive. "Je préfère garder cela pour moi", a-t-elle lâché avant d'assurer être très heureuse dans son quotidien. "Je suis sur un petit nuage, tout en gardant les pieds sur Terre", a-t-elle déclaré.

Un emploi du temps très organisé

Désormais célèbre mais néanmoins toujours aussi sérieuse et réaliste, Anisha compte bien continuer à mener sa vie comme avant. Pour la jeune femme, cette victoire ne doit pas la détourner de son objectif premier qui est de continuer ses études et obtenir convenablement son diplôme. Et pour gérer son planning de ministre, aucun problème, la jeune artiste a déjà tout prévu ! "Je n'ai qu'un jour de cours par semaine, je n'aurai donc pas de mal à jongler avec mon emploi du temps, comme je l'ai fait les années précédentes en tant qu'alternante", a-t-elle révélé avec enthousiasme. Souhaitons lui de pouvoir obtenir son diplôme sans encombre et rencontrer le succès avec son premier album !