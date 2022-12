"Elle est quelque part" : Anisha en froid avec sa mère ? Très rares confidences sur sa famille...

C'était l'une des chouchoutes du public et sa victoire l'a prouvé : à 22 ans, la discrète et sérieuse Anisha a remporté la Star Academy avec brio, dépassant ses camarades Louis, Léa et Enola, et marquant le public par des interprétations incroyables. Si son caractère n'a pas toujours fait l'unanimité chez les internautes, la jeune femme assume tout et sait d'où elle vient.

D'ailleurs, c'est dans une interview pour le magazine Gala qu'elle s'est longuement confiée sur son enfance et ses origines. "J'ai eu une enfance difficile sur le plan familial notamment, je ne le cache pas. Et aujourd'hui, j'y ai ma grand-mère que j'adore, elle a 86 ans et elle est très fière de moi. Et ma tante. Je retourne les voir tous les deux ans. C'est mon pays, je ne l'oublie pas", a-t-elle notamment expliqué à propos de Madagascar, où elle a grandi.

Mais un sujet reste plus sensible pour elle : sa mère, dont elle ne parle jamais et qui n'était pas à ses côtés le soir de la finale contrairement à d'autres membres de sa famille. Interrogée par le magazine, elle a botté en touche. "Elle est quelque part... Mais je ne veux pas en parler. Je suis très pudique sur mon histoire personnelle. Je préfère transmettre un message de persévérance, d'espoir et d'amour. J'ai sauté d'une falaise... et il s'avère que je sais nager", a-t-elle résumé. On n'en saura pas plus, la jeune femme "arrivée en France vers 16 ans, après avoir obtenu [s]on bac" étant encore très pudique sur sa vie privée.

La tête sur les épaules avant tout

Et c'est grâce cette "rage en [elle] pour [s]e dépasser, [s]e surpasser" qu'elle s'en est sortie. Aujourd'hui, la complice de Julien prépare son album, très entourée, et devrait bientôt revenir dans les bacs. Mais avant cela, elle n'en a pas oublié une chose capitale pour elle, ses études, un "master en management et marketing digital dans une école privée à la Défense", qu'elle suivra jusqu'au bout en jonglant avec ses nouvelles responsabilités.

"Et pas parce que j'ai un visa étudiant et que je crains d'être expulsée, comme je l'ai lu ici ou là. Je veux juste obtenir mon diplôme car c'est essentiel à mes yeux. Je vais donc préparer mon album et finir mes études ici, en France", précise-t-elle. La tête sur les épaules, Anisha n'a pas l'intention de changer sa personnalité ni son mode de vie.