Anisha (Star Academy) totalement changée : son nouveau look improbable choque certains de ses fans...

En shooting pour le magazine Gala, la jeune femme s'est en effet affichée bien plus féminine : maquillée et parfaitement coiffée, elle porte notamment un blouson en cuir violet, un jean et une paire de chaussures à talons aiguilles... que l'on n'imaginait pas vraiment sur elle ! Un total revirement de situation qui a plutôt plu à ses fans, ravis de voir celle qu'ils pensaient harcelée par Léa s'affirmer pour commencer sa toute jeune carrière.

"Magnifique", "Elle est belle", "elle est mise en valeur", peut-on en effet lire dans les commentaires. Cependant, certains supporters de la première heure se sont un peu inquiétés : il ne faudrait pas, selon eux, que la jeune femme change complètement sa personnalité et se force à entrer dans des codes qui n'étaient pas les siens dans l'émission.

Certains fans craintifs

"On est en train de la changer, comme Jenifer au début c'est dommage", "Ils vont la changer en une fille superficielle, j'aime pas trop ça", ont-ils d'ailleurs écrit, persuadés que celle qui va succéder à Jenifer, justement, ou à Nolwenn Leroy et Elodie Frégé, est forcée de rentrer dans le moule. Heureusement, d'autres internautes leur ont rappelé que la jeune femme est simplement en plein shooting et qu'il est donc normal qu'elle se soit apprêtée à ce point !

En tout cas, la jeune femme originaire de Madagascar est désormais prête à entrer dans le grand bain et à se lancer dans la musique. Son premier album, gagné avec son trophée de la Star Academy, ne devrait plus tarder et contenter ses fidèles admirateurs, qui écoutent déjà surement en boucle son single !