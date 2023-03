Madonna en couple avec un boxeur ? Gros rapprochement avec Josh, Andrew aux oubliettes

Madonna n'a pas de temps à perdre. À 64 ans, comme elle l'a toujours fait, l'interprète de Like A Virgin est bien décidée à mener sa vie comme elle l'entend, qu'importe le qu'en dira-t-on. Et ça vaut pour tous les domaines, même celui des amours. Et il semblerait qu'il y ait du changement de ce côté-là depuis quelques jours. Après avoir entretenu une relation de quelques mois avec le mannequin Andrew Darnell, Louise Ciccone de son vrai nom aurait jeté son dévolu sur un sportif répondant au nom de Josh Popper.

Madonna et le boxeur de 29 ans auraient été vus très proches dans les stories Instagram de l'Américaine, visiblement très tactile avec Josh. Des clichés publiés par les médias américains dont Page Six la montrent très accrochée et tendre avec celui qui serait le nouvel élu de son coeur. Il se murmure même que leur rencontre pourrait avoir eu lieu grâce à l'un des enfants de Madonna, élève de Josh Popper qui en plus de combattre, apprend à d'autres l'art de la boxe dans une salle de Manhattan dont il est propriétaire.

Avant un de ses combats, Madonna a donc pris la pose à ses côtés. Casquette vissée sur la tête, deux tresses en guise de coiffure, la chanteuse semblait ravie de se tenir bras dessus bras dessous avec lui. Josh Popper n'était pas en reste. Vêtu d'un short et d'un débardeur rouge pétant qu'il arborait pendant son match, il a affiché un sourire XXL à côté de la star. Pas de bisou pour l'instant mais il se pourrait bien que ces deux-là partagent bien plus que des clichés. Plus qu'à attendre confirmation des principaux intéressés !

Madonna, amoureuse de l'amour

Il y a encore quelques jours, Madonna était en couple avec Andrew Darnell, une relation de plusieurs mois qui aurait donc tourné court. Cette histoire succédait à celle qu'elle a entretenue avec le danseur Ahlamalik Williams pendant trois ans. La rupture aurait été prise d'un commun accord : "Il y a eu des hauts et des bas avec Ahlamalik depuis un moment. Il y a beaucoup d'amour mais pour l'instant ils ont décidé de se séparer", avait indiqué une source à The Sun. Les ex ne se sont jamais remis ensemble.

Si Madonna est bien en couple avec son boxeur, autant dire qu'il devrait avoir les épaules assez solides pour la réconforter. Il y a quelques jours, l'artiste a perdu son frère. Une disparition à ajouter aux virulentes critiques dont elle a fait l'objet à propos de son physique. Constat qu'elle regrette mais qui ne la fera pas changer d'attitude pour autant : "Une fois de plus, je suis pris dans l'éclat de l'âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes qui ont dépassé l'âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être volontaires, travailleuses et aventureuses." Un discours dont beaucoup devraient s'inspirer.