Madonna méconnaissable, le visage gonflé : elle s'explique et donne sa (vraie ?) version des faits

Lors de sa venue aux Grammy Awards marquée par le nouveau record battu par Beyoncé, Madonna, 64 ans, avait choqué avec son visage sculpté et gonflé. "Madonna ne ressemble pas vraiment à Madonna", a dit un internaute, surpris par la métamorphose de la chanteuse.

Celle qui va assurer une nouvelle et phénoménale tournée "Celebration" avait réagi très en colère dans un premier temps : "Au lieu de se concentrer sur ce que j'ai pu dire dans mon discours qui consistait à remercier le courage des artistes comme Sam and Kim - beaucoup de gens ont choisi de ne parler que des photos de moi en gros plan prises avec un appareil photo à objectif long par un photographe de presse qui déformerait le visage de n'importe qui ! Une fois de plus, je suis pris dans l'éclat de l'âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes ayant dépassé l'âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent d'être volontaires, travailleuses et aventureuses."

Qu'importe ses choix physiques, la mère de Lourdes, 26 ans, Rocco, 22 ans, David, 17 ans, Mercy, 16 ans et Stella et Esther, les jumelles de 10 ans souhaite que les femmes puissent vivre leur vie en toute liberté et sans remarque incessante. Un mot d'ordre qui l'a accompagnée toute sa vie et a fait d'elle l'icône qu'elle est aujourd'hui.