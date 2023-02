Madonna, son visage "totalement nouveau" aux Grammys : les fans choqués par son apparition

Pour son look des Grammy Awards, la mère de Lourdes - présente lors du show -, 26 ans, Rocco, 22 ans, David, 17 ans, Mercy, 16 ans et Stella et Esther, les jumelles de 10 ans, a opté pour une étrange coiffure faite de cheveux tirés et de quatre tresses qui laissaient voir tout son visage et notamment ses sourcils décolorés. Côté look, elle a opté pour une veste et cravate noire et une longue jupe échancrée dévoilant ses jambes musclées.

Des chirurgiens avaient donné leur avis à la "Page Six" du New York Post. D'après eux, ça ne fait aucun doute que Madonna est bel et bien passée par la case chirurgie esthétique. "Elle a certainement fait un lifting, commentait le docteur Ali. Vous pouvez voir que sa peau est tirée vers l'arrière sans relâchement ni rides. Un lifting modifie également la forme du regard. Les yeux de Madonna semblent tirés vers l'arrière comme lorsqu'on réalise un foxy eyes." Elle aurait également reçu plusieurs injections de botox©, notamment dans le front, au niveau des pattes d'oie, des joues et des pommettes. Un autre spécialiste affirmait qu'elle a sans doute eu recours à une rhinoplastie en raison de la forme suspecte de son nez.

Quelque soit son visage, Madonna va assurer le "Celebration tour", sa tournée dans le monde entier. Elle passera notamment par Paris pour y effectuer quatre dates en novembre 2023, dont trois sont déjà complètes.