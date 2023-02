Diaporama : Madonna, son visage "totalement nouveau" aux Grammys : les fans choqués par son apparition

Madonna à New York en 2008 lors du Tribeca Film Festival © BestImage

Madonna - Soirée Costume Institute Gala 2015 (Met Ball) au Metropolitan Museum, célébrant l’ouverture de Chine: à travers le miroir à New York. Le 4 mai 2015. © BestImage

Madonna porte un manteau Versace et marche à l’aide d’une canne à la sortie du London Palladium à Londres. Le 16 février 2020 © BestImage

Madonna participe à une manifestation à Londres lors du mouvement Black Lives Matter rally en hommage à George Floyd et contre les violences policières le 6 juin 2020. © BestImage

Exclusif - Madonna, avec son compagnon Ahlamalik Williams, se rend à une soirée pour la sortie de son vidéoclip "No fear, Courage, Resist" à l'hôtel Standard de New York, le 26 juin 2021. © BestImage

Madonna révèle travailler sur le scénario de son biopic lors d'une interview de Jimmy Fallon dans l'émission "The Tonight Show". New York. Le 7 octobre 2021. © BestImage

18 / 23