Madonna transformée : la star pousse un coup de gueule après les remarques sur son physique

Si les Grammy Awards ont grandement récompensé Beyoncé et ont été l'occasion de voir le couple Jennifer Lopez et Ben Affleck, entre autres, c'est une toute autre actualité qui s'est retrouvée au centre des débats : l'apparence de Madonna. Il faut dire que la star internationale de la chanson de 64 ans est venue à Los Angeles dimanche 5 février pour cette 65ème cérémonie des Grammy Awards avec le visage boursoufflé, certains remettant en cause l'utilisation de la chirurgie esthétique par la chanteuse.

De nombreux médias présents sur place ont décrit Madonna comme "méconnaissable", la faute à un "visage complètement lissé" avec une "coiffure de manga, des pommettes ultra-prononcées, un menton en V et des sourcils inexistants". L'une de ses connaissances a même pris la parole pour désamorcer ce bad buzz naissant. "Elle veut ressembler à la 'Madonna des années 2000' et parle d'elle-même à la troisième personne. Elle est très consciente que son visage est l'un des plus reconnaissables de la planète. Elle veut garder ses pommettes hautes parce que c'est pour cela qu'elle était célèbre", expliquait-elle notamment. "Elle continuera à gonfler ses joues, peu importe ce que les gens disent d'elle et pensent qu'elle a l'air bizarre". Mais aujourd'hui, au vu de l'ampleur de cette apparition publique, c'est la star elle-même qui s'est exprimée sur le sujet, par le biais d'un post sur le réseau social Instagram.