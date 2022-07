Faustine Bollaert en mode sorcière : frisson et magie en famille, ses enfants en plein rêve

Sur le dernier post de Faustine Bollaert, on découvre Abbie et Peter, de dos, le doigt pointé vers le château de Poudlard, mythique école des sorciers : "Redécouvrir le monde à travers leurs yeux", écrit-elle en légende du cliché. Dans sa story Instagram (voir diaporama), la présentatrice a également posé tout sourire avec son frère Charles, dont la compagne n'est autre qu'une star de téléréalité. Elle a aussi dévoilé un cliché de lui enlaçant tendrement son neveu dans les bras devant une attraction. Un amour qui fait plaisir à voir.

Pour Faustine Bollaert, la famille, c'est sacré. Elle a donc aménagé son emploi du temps pour faire en sorte de passer le plus de temps possible avec eux : "Les lundis et les mercredis, je travaille chez moi pour pouvoir accompagner ma fille au foot et mon fils au cheval, leur préparer leur goûter... J'ai besoin de ces moments à moi pour pouvoir ensuite enchaîner les tournages." Et quand elle n'est pas là, tous les moyens sont bons pour se faire aussi présente que possible : "Je ne compte plus les petits mots que je glisse dans les cartables, sous les oreillers pour compenser mes absences." Une maman en or.