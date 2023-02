Faustine Bollaert face à une proposition indécente d'un fan : des messages assez flippants dévoilés

Voilà des années que Faustine Bollaert est l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française. Très appréciée par les téléspectateurs, l'épouse de Maxime Chattam se veut bienveillante et proche du public. Sur ses réseaux sociaux, elle n'hésite d'ailleurs pas à partager, de temps en temps, des bribes de son quotidien de femme et de maman. Mais ce dimanche 5 février 2023, elle s'est emparée de son téléphone pour publier une story toute autre et bien étrange...

Il faut dire que l'animatrice de Ça commence aujourd'hui est tombée sur une pépite ! En effet, l'un(e) de ses abonné(e)s l'a contacté en privé pour lui faire un joli compliment. Mais très vite, la conversation a dérivé sur un sujet un peu particulier. "Bonjour Faustine, comment allez-vous ? Très belle émission en direct vendredi, trop top ! PS : vos plantes de pieds étaient magnifiques, si seulement je pouvais les masser et les embrasser ce serait avec plaisir...", peut-on lire dans le premier message de cet abonné(e) anonyme. Déconcertée, Faustine Bollaert s'est contentée de commenter ce message avec un emoji qui pleure de rire.

Êtes-vous ceinture noire de judo ?

Mais ce follower aventureux ne s'est pas arrêté là puisqu'il a ensuite envoyé un second message. Cette fois, il cherche à en savoir plus sur les activités sportives de la maman d'Abbie (née en juillet 2013) et Peter (né en juillet 2015). "Par contre, samedi dernier à ma compétition de judo, je ne sais pas si vous étiez à cette compétition, mais la femme contre qui j'ai fait mon randori, vous ressemblait. Êtes-vous ceinture noire de judo ?", a-t-il continué.

Malgré son fou rire, Faustine Bollaert n'a pas répondu à ces drôles messages. Fort heureusement, elle ne semble pas avoir mal pris cette prise de contact, bien au contraire puisque cet admirateur l'a visiblement beaucoup faite rire. Il est probable que ce dernier ait simplement confondu l'animatrice avec une autre personne mais une chose est sûre : il est sous le charme des plantes de pieds de la présentatrice...