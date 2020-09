Faustine Bollaert, nostalgique : photo inédite de l'animatrice en robe de mariée

Tout est allé très vite entre Faustine Bollaert et Maxime Chattam. Trois mois seulement après leur coup de foudre sur les ondes d'Europe 1, ce dernier lui faisait sa demande. "Je ne m'y attendais pas. Cela m'a prise de court et m'a obligée à faire confiance et à suivre mes émotions", avait reconnu sa bien-aimée lors d'une interview pour Télé 7 jours. La naissance de leurs deux enfants - la petite Abbie (7 ans) et son frère Peter (5 ans) - avait rapidement suivi.

C'est à quatre qu'ils se sont confinés pendant un peu plus de deux mois. Et malgré la situation menaçante, Faustine Bollaert avait apprécié cette pause forcée, comme elle le révélait pour le magazine Nous deux. "J'ai appris qu'on s'entendait tous très bien. Il n'y a jamais de cris à la maison, nous n'avons pas connu de grosses disputes, de crises... Nous sommes soudés. Les enfants sont bien dans leur peau et sont restés préservés de cette ambiance. La situation m'a confortée dans l'idée que nous étions une famille sereine."