Faustine Bollaert ressort une photo de Nikos, "beau gosse façon Santa Barbara"

Nikos est comme le bon vin

Immédiatement, la Toile s'est emballée face à ce cliché très vintage. Si beaucoup ont remarqué la beauté et la complicité des deux animateurs, "Quel jolis sourires et toujours aussi beaux !", "Magnifique photo vous êtes vraiment beaux", d'autres se sont demandé à quand remontait cette photographie. "On dirait que ça date de début 2000 à l'époque des 2-3 premières Star Ac", a parié l'un des internautes. Bien vu ! Sur Instagram, Faustine a précisé : "C'était il y a vingt ans je crois". Quoi qu'il en soit, le charme et l'élégance de Nikos Aliagas ne manquent pas d'être complimentés par les fans du présentateur : "Le look de beau gosse façon Santa Barbara de Nikos", "Nikos est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps", ont commenté certains internautes tandis que l'un d'entre eux, plus taquin, a remarqué : "La vérité Nikos on dirait Serge Benamou !"

Interviewée par Télé Star en décembre 2019, Faustine Bollaert avait confié qu'elle "adorerait déstabiliser Nikos Aliagas" dans son émission La boîte à secrets diffusée sur France 3. C'est désormais chose faite !