Faustine Bollaert sensuelle en bustier, Camille Lacourt et sa compagne Alice plus complices que jamais

L'utile et l'agréable se sont liés, à merveille, dans la soirée du 29 septembre 2022 à Paris. Hotel Peninsula a poursuivi son engagement dans la lutte contre le cancer du sein, à l'occasion de la campagne annuelle mondiale Octobre Rose, en organisant une soirée de gala au profit de l'association Europa Donna France. De nombreuses célébrités sont ainsi venus trinquer, en espérant bien militer, informer et soutenir toutes les personnes atteintes de cette maladie. Habillées majoritairement rose, bien évidemment.

Vincent Pimont, le directeur général du Peninsula Paris Hotel, a ainsi eu la chance de pouvoir discuter quelques instants avec Sylvie Tellier et son mari Laurent Schenten, avec le comédien Guillaume de Tonquédec, Djanis Bouzyani, Laurent Schenten, Flora Coquerel, Sarah Poniatowski, Zabou Breitman, Virginie Ledoyen, Camille Chamoux, Anne Marivin, Faustine Bollaert dans une sublime combinaison bustier violette, Aure Atika, ainsi qu'avec Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere.

Il n'est pas étonnant de croiser la jeune femme à ce genre d'évènements puisqu'elle a elle-même été victime d'un cancer du sein. L'ancienne Miss Bourgogne 2010 s'est fait retirer un sein malade pour vaincre la maladie en février 2020, puis elle a eu recours à une ablation préventive, deux ans plus tard, pour être sûre de ne plus jamais craindre une rechute. Elle avait raconté son parcours dans un livre intitulé Guérie par ton amour, paru en octobre 2021 aux éditions Leduc S. En ce mois d'Octobre rose 2022, elle s'allie d'ailleurs avec la jeune marque française 17h10, qui a revisité un modèle de tailleur féminin et a bien l'intention de reverser 100% de ses bénéfices à la Ligue contre le Cancer.

L'association Europa Donna France a été créée en France en 1998. l'organisme est devenu un acteur majeur de la lutte contre le cancer du sein, reconnu des Pouvoirs Publics, des décisionnaires de la santé, des politiques, des professionnels de santé et des médias. Il bénéficie du soutien institutionnel du Ministère des Solidarités et de la Santé, de la Ligue contre le cancer et de l'INCa et accompagne plus de 10 000 femmes et proches chaque année.