Faustine Bollaert : Ses astuces imparables pour ne pas prendre de poids et bien manger

Le poids est un sujet qui touche tout le monde. Les personnalités ne sont parfois pas épargnées, d'autant plus qu'elles ont un métier d'image. Faustine Bollaert n'hésite en tout cas pas à l'aborder, l'occasion de découvrir son astuce pour garder la ligne.

La présentatrice de 43 ans a accordé une interview à nos confrères de Gala en mai 2019, à l'occasion de la diffusion de l'émission A table ! Mangez sain, dépensez moins qu'elle animait avec le chef Yves Camdeborde, sur France 2. Une émission qui a changé ses habitudes alimentaires. "Je prends du pain complet, des pâtes complètes et du riz complet. Ce n'est pas grand-chose mais c'est beaucoup plus de fibres pour mes enfants. Je mange du jambon à la coupe parce qu'il y a beaucoup moins de nitrites, d'additifs que dans les jambons sous-vide. J'achète beaucoup de produits frais. Et on a fait un potager à la maison pour que j'apprenne aux enfants à aller chercher fièrement la tomate qu'ils auront fait pousser", dévoilait Faustine Bollaert.

La maman d'Abbie et Peter (9 et 7 ans, fruit de son union avec Maxime Chattam) a ensuite révélé son astuce imparable pour ne pas prendre de poids : "Diner hyper tôt ! Je dîne avec mes enfants à 18h45. A 19h15-30, tout le monde a terminé de dîner. Ce qui fait qu'il se passe 12h avant que je mange, le lendemain. Que j'ai envie d'un carré de chocolat devant la télé, c'est possible. Mais j'essaye de le remplacer par un thé. Ce qui me cale. Ce qui me tue c'est le dîner à 21h-21h30, c'est fini pour moi. Je sais que le lendemain, je pèserais 8 kilos de trop."

Il n'y aucun régime miracle

Quelques mois plus tard, Faustine Bollaert était l'invitée de Michel Cymes dans Ca ne sortira pas d'ici (France 2). Et le célèbre médecin n'a pas manqué de l'interroger sur ses complexes. L'occasion de découvrir qu'il fut un temps, elle était sans arrêt en train de surveiller son poids sur la balance. Mais ce temps est révolu, même si elle a reconnu qu'elle faisait toujours attention à son poids. "J'ai toujours été pulpeuse et ronde donc je suis sans arrêt en train de me surveille. Il n'y aucun régime miracle : il faut faire du sport et manger équilibré. C'est ça qui fait qu'on arrive à 'entretenir' son corps. Mais moi, je suis la plus grande gourmande que la Terre n'ait jamais portée", avait-elle conclu.

Elle a beau se qualifier de grande gourmande, Faustine Bollaert a réussi un exploit : celui de perdre du poids lors du tournage du Meilleur Pâtissier (émission qu'elle a présentée de 2012 à 20016). Interrogée par Télé Loisirs lors de sa dernière année, elle a révélé avoir perdu pas moins de 8 kilos en se mettant au régime et en ne goûtant pas les oeuvres des candidats.