Fauve Hautot de nouveau en couple avec Jules Renault ? Soirée en tête-à-tête pour un événement spécial

Si Fauve Hautot se plaît à parler de ses projets professionnels ou à dévoiler son talent de danseuse sur une piste de danse, elle préfère rester discrète en ce qui concerne sa vie privée. Aux dernières nouvelles, la jeune femme de 37 ans révélée au grand public en 2011 dans Danse avec les stars (TF1) était de nouveau célibataire. Mais une story partagée par Jules Renault est venue remettre son statut amoureux en doute.

Elle est rapidement devenue une figure incontournable de Danse avec les stars. Sa fraîcheur, sa détermination, son énergie ou encore son talent ont fait mouche auprès des téléspectateurs de TF1. Elle est vite devenue l'une des favorites du célèbre concours de danse de la première chaîne. Le public était donc ravi de la voir remporter les éditions 3 (en 2012 avec Emmanuel Moire), 10 (en 2019 avec Sami El Gueddari), 11 (en 2021 avec Tayc) et 12 (2022 avec Billy Crawford). A noter que des saisons 6 à 8 (2015 à 2017), elle faisait partie du jury de DALS, ajoutant ainsi une corde à son arc. Et outre d'autres projets dans le monde de la danse, elle s'est lancée dans la comédie en 2020 en faisant une apparition dans la série Astrid et Raphaëlle (France 2). Elle a également participé à Meurtre en Berry ou L'Art du crime.

Un retour de flamme ?

Côté privé, les téléspectateurs l'ont connue en couple avec un certain Jules Renault. Le photographe et elle étaient ensemble depuis au moins 2013. Mais surprise en septembre 2022, Libération qui consacrait un portrait à Fauve Hautot annonce qu'entre eux, c'est terminé. Les principaux intéressés ne se sont quant à eux pas exprimés sur le sujet, difficile de savoir donc si c'était bel et bien vrai. C'est en janvier de la même année que les internautes avaient eu la preuve qu'ils s'aimaient encore, alors que des rumeurs de couple entre Tayc et la belle danseuse couraient.

Et récemment, une nouvelle story a de nouveau dû faire parler. Le 3 mars dernier, Fauve Hautot a fêté ses 37 ans. Pour l'occasion, quelques jours plus tard, Jules Renault et elle se sont retrouvés au restaurant comme en témoigne une photo partagée par le jeune homme. On peut y avoir la divine rousse avec le sourire, alors qu'elle s'apprêtait à souffler ses bougies. "Happy Bord Dat le Cat", peut-on lire en légende de la publication. Cela signifie-t-il qu'ils ne se sont jamais quittés ou qu'ils se sont réconciliés ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Peut-être sont-ils simplement toujours proches malgré leur supposée séparation. Affaire à suivre...