Fauve Hautot : Sa soeur Calliope s'est mariée, l'air de famille est évident !

En 2016, surprise, Fauve Hautot avait dévoilé avoir une soeur sur son compte Instagram. Une jeune femme qui n'était autre que son sosie et qui a un autre point commun avec elle, un prénom très original. Fauve a en effet pour soeur Calliope. Et celle-ci, vient tout juste de se marier !

C'est la célèbre danseuse, chorégraphe et jurée de Danse avec les stars, émission culte de TF1, qui a vendu la mèche en story de son compte Instagram, dimanche 29 janvier 2023. Elle a dévoilé le visage radieux de Calliope, sourire jusqu'aux oreilles, habillée avec sa belle robe blanche assez décolletée. "L'Amour", a-t-elle simplement légendé.

Et sur son compte Instagram à elle, aussi en story, la fraîche mariée a posé avec son époux, un dénommé Franco Aguilar qui se définit comme un infirmier végétarien et qui n'a hésité à sortir un costume coloré, couleur brique apparemment, pour leur union.

Des parents à part

Si les deux soeurs semblent très proches, elles ne s'affichent quasiment jamais ensemble sur les réseaux sociaux. En consultant nos archives, la dernière fois qu'on a parlé de leur duo en photo c'était en 2017 lorsqu'elles étaient toutes les deux à Marrakech.

On sait peu de choses sur la famille des frangines à part que leurs parents ne manquent pas d'imagination comme en témoignent les choix originaux de leurs prénoms. En 2016, la danseuse avait justement révélé pourquoi elle s'appelait Fauve, c'était lors d'un entretien pour Journal de France. Ainsi apprenait-on que c'est une série qui a inspiré les géniteurs de la jeune femme, L'Amour en héritage. C'était une mini-série américaine composée de (seulement) huit épisodes, réalisée d'après le best-seller de Judith Krantz, Mistral's daughter, et avec Stefanie Powers (L'Amour du risque) et Timothy Dalton (ex-James Bond) au casting. "Le bébé du peintre s'appelait Fauve. Mon père s'est dit que je m'appellerais comme ça. Donc merci papa", avait-elle raconté.

Pour le choix du prénom Calliope, le mystère reste en revanche entier.