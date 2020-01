Fauve Hautot : Transformée, elle dévoile son nouveau look sur Instagram

Il n'aura fallu que quelques apparitions télévisées pour permettre à la belle Fauve Hautot de devenir la danseuse phare de l'émission Danse avec les stars, en 2011. Son sourire éclatant, son déhanché de folie mais surtout sa chevelure de feu lui ont très rapidement permis de sortir du lot et d'être au coeur de tous les regards. Près de dix ans plus tard, la jolie danseuse a choisi de troquer son roux incendiaire contre une toute nouvelle couleur.

C'est sur Instagram, le 5 janvier 2020, que Fauve Hautot a timidement dévoilé sa nouvelle couleur à ses 676 000 abonnés. Dans une photo au format vintage, la belle s'est affichée portant un T-shirt collector du célèbre festival de musique de Woodstock, qui a eu lieu en 1969. Pourtant, ce n'est pas ce qui attire directement le regard... En effet, le visage baissé, Fauve Hautot nous dévoile une chevelure blond platine ! Une grande première pour la jeune danseuse de 33 ans, qui nous a habitués à son carré plongeant couleur de feu. En légende, elle a simplement ajouté un emoji représentant une colombe blanche, synonyme de liberté.