Felipe VI : Le roi d'Espagne testé positif à la Covid-19

Felipe VI, roi d'Espagne, est contraint à l'isolement. La Maison royale a indiqué à l'AFP ce mercredi 9 février qu'il avait été testé positif à la Covid-19 après avoir présenté des "symptômes légers" de la maladie. Le roi suspend ainsi "ses activités officielles" pour une durée de sept jours : "L'état général de santé de Sa Majesté le roi est bon et il continuera son activité institutionnelle depuis sa résidence". Ne présentant "aucun symptôme", son épouse, la reine Letizia et leur fille Sofia, 14 ans, peuvent quant à elles poursuivre leurs activités tout en respectant "le protocole indiqué dans ce genre de situation". L'aînée du couple, la princesse Leonor, n'est pas concernée en raison de sa présence au Royaume-Uni pour ses études dans un lycée britannique.

Les rendez-vous prévus du roi ont tous été annulés et les personnes rencontrées au cours des derniers jours, considérées comme cas contact, devront également surveiller leur état de santé. L'AFP a souhaité savoir si le schéma vaccinal de Felipe VI était complet depuis sa première dose reçue en mai 2021. Sa requête est restée sans réponse. La contamination du Souverain intervient quelques jours seulement avant la levée de l'obligation du port du masque en extérieur dans le pays.

La Covid-19 n'épargne pas les membres des gouvernements et les têtes couronnées. Outre-Manche, le prince Charles, son fils aîné William et la princesse de Kent avaient été testés positifs au virus. En France, plusieurs politiques ont eux aussi été touchés par la maladie. Emmanuel Macron avait dû s'isoler, sous haute surveillance médicale en cas d'urgence, avant les fêtes de fin d'année. Jean Castex, Premier ministre, a lui aussi été contaminé en novembre dernier, après Roselyne Bachelot et Elisabeth Borne, hospitalisées. Dernièrement, c'est Roxana Maracineanu, ministre des Sports, qui s'est vu empêcher de se rendre à Pékin pour assister aux Jeux Olympiques en raison de sa contamination à la Covid-19. Isolée, Rowana Maracineanu reste en bonne forme, suffisamment toutefois pour poursuivre "[ses] missions à distance".