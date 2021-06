Finale de Koh-Lanta 2021 : Jonathan grand gagnant ? Les votes ont parlé !

Le jeune moniteur d'escalade a récolté le joli score de 71,5% ! Il est donc le grand gagnant des internautes, une victoire écrasante ! En deuxième position se trouve Maxine avec 17,9% des voix. Enfin, Lucie arrive en bonne dernière, 10,6% des votants veulent la voir triompher. Attention, ce sondage ne reflète pas forcément l'issue de la finale de Koh-Lanta, Les Armes secrètes sur TF1...

Il s'agit ici des votes d'internautes. Or, dans le jeu de survie de la Une, ce ne sont pas les téléspectateurs qui désignent le vainqueur. Chaque aventurier éliminé après la réunification intègre le jury final. Et c'est à ce groupe d'apprentis Robinson que revient la lourde tâche de choisir le gagnant. Lors d'un conseil ultime, ils votent à tour de rôle pour l'un des deux finalistes (le gagnant des poteaux et le camarade qu'il a choisi pour l'accompagner). Celui qui obtient le plus de voix remporte le chèque de 100 000 euros !

Pour l'heure, impossible de savoir qui va remporter les poteaux, même si Maxine semble très à l'aise en équilibre, ni d'anticiper les votes des membres du jury final.

Rendez-vous donc ce vendredi 4 juin 2021 dès 21h05 sur TF1 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta, Les Armes secrètes avec Denis Brogniart.