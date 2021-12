Finale de Koh-Lanta : Les poteaux ajustés, un dernier conseil sous haute protection

Après un mois d'aventure, l'heure de la grande finale de Koh-Lanta, La Légende a sonné. Phil et Jade ont été éliminés à l'issue de l'épreuve d'orientation. Ils sont donc trois encore en lice : Ugo, Claude et Laurent. Parmi eux se trouve le gagnant de cette édition All Stars célébrant le vingtième anniversaire du programme de TF1. Mais avant de désigner le vainqueur, une dernière étape : la mythique épreuve des poteaux ! Et contrairement à ce que les images laissent penser, tous ont la même chance...

Si l'un chausse du 39, l'autre du 41 et le troisième du 44, alors le jeu est injuste. En réalité, tout est pensé en amont. Hors de question pour les équipes d'Adventure Line Productions de laisser cela au hasard. Tout d'abord, il faut trouver "un lieu esthétiquement beau pour les plans avec le drone", explique Julien Magne, le producteur, à nos confrères de Télé Loisirs. "Un emplacement qui respecte l'équité : il ne faut pas qu'il y ait un courant particulier sous un poteau et pas un autre", poursuit-il. Enfin, la taille des poteaux est adaptée à la pointure de chaque aventurier. "Mais la taille des pieds ne joue pas énormément", précise Julien Magne.

Cette épreuve peut durer des heures... Mais alors que fait Denis Brogniart pendant que les trois finalistes tentent de tenir le plus longtemps possible sur ces poteaux ? Il patiente, à l'ombre ! Ce moment est aussi l'occasion pour l'animateur de préparer l'ultime conseil de la saison. Rappelons que les cinq derniers aventuriers font face aux membres du jury final. Chacun explique à quel moment il a été éliminé. Clémentine, Namadia, Coumba, Clémence, Teheiura, Alexandra, Loïc, Christelle, Sam, Alix, Jade et Phil accueilleront alors Ugo, Claude et Laurent. Tous ensemble, ainsi que l'éliminé des poteaux, départageront les deux finalistes. Durant les votes, les caméramen coupent le son de leur retour micro, ce sont des caméras automatiques qui tournent. Ces votes sont alors tenus secrets, l'urne est scellée jusqu'à la grande finale qui se déroule des mois plus tard en studio à Paris. Comme chaque année, ceux qui connaissent le nom du grand vainqueur se comptent sur les doigts de la main !

Reste à savoir si grand gagnant il y aura... Après les scandales de tricheries qui ont éclaté, la production songerait à modifier exceptionnellement la fin de l'histoire.