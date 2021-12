Koh-Lanta All Stars : Enfin des images du jury final ! Une présence interpelle...

Lors de chaque édition de Koh-Lanta, tous les candidats éliminés après la réunification rejoignent la résidence du jury final. Pas d'exception pour l'édition All Stars baptisée La Légende et actuellement en diffusion sur TF1 (ou presque). La production a fait un choix différent cette année : pas d'images du jury final à l'antenne ! Mardi 7 novembre 2021, alors que les cinq finalistes disputent la mythique épreuve d'orientation, pour la première fois depuis le début de l'aventure, les éliminés de la tribu blanche réunifiée apparaissent !

Namadia, Coumba, Clémence, Teheiura, Alexandra, Loïc, Christelle et même Clémentine sont présents pour accueillir Alix et Sam, éliminés par Ugo lors du dernier affrontement de l'île des bannis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil n'est pas très chaleureux, notamment de la part de Clémentine. L'aventurière est heureuse de voir Alix éliminée, elle qui a joué un rôle important dans la fin de l'alliance 100% féminine de début d'aventure. "Yes !", lâche-t-elle, poing levé, en voyant débarquer sa camarade. "Désolée. Je suis vraiment très contente, très très contente", se justifie-t-elle. Et d'expliquer face caméra : "J'étais contente de la voir arriver ici parce que je n'avais pas du tout envie qu'elle aille jusqu'au bout."

Mais que fait Clémentine à la résidence du jury final ? Rappelons qu'elle a été éliminée face à Ugo et Clémence lors de l'affrontement des bannis survenu juste avant la réunification. Le trio s'était battu devant Phil et Laurent, les ambassadeurs des deux équipes rouge et jaune. C'est Ugo et Clémence qui étaient ressortis gagnants et avaient ainsi pu réintégrer l'aventure. La présence de Clémentine parmi les candidats votants pour la grande finale de Koh-Lanta, La Légende, n'est peut-être pas anodine. En comptant chaque éliminé depuis la réunification, les deux éliminés à l'issue de l'épreuve d'orientation ainsi que l'éliminé à l'épreuve des poteaux, cela fait un compte de dix aventuriers. Les calculs ne sont pas bons ! En effet, un nombre pair de votants au conseil final peut donner lieu à une égalité. Avec Clémentine, ils sont onze et il y aura donc forcément un seul grand gagnant, La Légende des légendes !