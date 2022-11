Flavie Flament radieuse au bras de son fils Antoine, beau gosse très stylé : le duo complice pour une rare sortie

S'il y a une avant-première qu'il ne fallait pas rater hier soir, c'était celle du film La Maison, qui s'est tenue à l'UGC Ciné Cité Les Halles à Paris. Un film réalisé par Anissa Bonnefont et dans lequel on retrouve notamment Ana Girardot et Rossy de Palma et qui traite de la prostitution. Les stars s'étaient déplacées pour l'événement, à commencer par Flavie Flament, qui a fait très belle impression puisqu'elle était accompagnée par son fils, Antoine (toutes les photos de la soirée sont à retrouver dans le diaporama). Une rare sortie à deux pour l'ancienne femme de Benjamin Castaldi, qui est l'heureuse maman de deux garçons, dont le petit Enzo (18 ans).

C'est donc avec son aîné qu'elle s'est rendue à cette avant-première et on a pu se rendre compte qu'Antoine a hérité des bons gènes de sa mère. Le grand brun très beau gosse avait le sourire aux lèvres et il semblait ravi de cette sortie mère-fils. Une soirée au cours de laquelle ils ont pu croiser de multiples célébrités, à commencer par le réalisateur Elie Chouraqui. Le créateur de la comédie musicale Les Dix Commandements était venu soutenir la sortie du film dans lequel on retrouve également Aure Atika. La comédienne Charlotte Gabris, qui s'est faite connaître en participant aux films de Philippe Lacheau, avait fait le déplacement, très stylée dans son ensemble en jean.

Flavie et Antoine, une belle complicité dans plusieurs domaines

Ce n'est pas très étonnant de voir Flavie Flament venir avec son fils Antoine, puisque l'on sait que les deux partagent une belle complicité. Dans un reportage de 50' inside en février dernier, celle qui a longtemps été complexée par son corps, a dévoilé la forte relation qui la lie à son aîné, photographe professionnel. "Je ne fais quasiment des photos qu'avec Antoine maintenant. Il arrive à obtenir des choses de moi, je pense qu'il me connait tellement qu'il ne galère pas pour obtenir quoi que ce soit. Tout lui est acquis et c'est un vrai plaisir de bosser avec lui. Sur ses photos, je m'y retrouve, je vois les photos, je sais que c'est moi, donc du coup je donne plus", confiait-elle.

Une belle soirée pour Flavie Flament et Antoine, qui ne sont pas passés inaperçus lors de cette prestigieuse avant-première !