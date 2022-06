"Je ne mangeais pas" : Flavie Flament complexée par son corps plus jeune, l'impact néfaste de sa mère...

Sur les réseaux sociaux, elle n'hésite jamais à s'afficher au naturel. A 47 ans, Flavie Flament semble plus épanouie que jamais... et c'est sans doute pour ça que Faustine Bollaert a pensé à elle pour le dossier consacré à la confiance en soi de son magazine, Entre nous. Pourtant, l'animatrice partait de loin. Elle a effectivement vécu une enfance peu propice à la flatterie de l'égo.

J'ai été laminée par ma mère, pour laquelle je n'étais pas intelligente, pas jolie, juste moche et grosse

"Le regard qu'on a posé sur moi a été vraiment défaillant, rappelle-t-elle dans les pages du magazine. J'ai été à la fois adulée par mon grand-père et laminée par ma mère, pour laquelle je n'étais pas intelligente, pas jolie, juste moche et grosse. Dès l'âge de 11 ans, je devais me peser tous les matins, elle ne m'emmenait jamais faire des courses avec elle car elle estimait que je n'étais pas assez belle ou mince... Toute la confiance que mon grand-père m'insufflait d'un côté était cassée de l'autre !"

Je n'étais pas fière de moi du tout !

Pendant des années, Flavie Flament a détesté ce corps qu'elle devait subir au quotidien. Puis la vie, les enfants - elle est maman d'Antoine et Enzo, 26 et 18 ans, issus de sa relation avec Benjamin Castaldi - ont fait changer ce regard si difficile qu'elle portait sur elle. C'est finalement à 35 ans qu'elle a commencé à s'apprécier... même à s'aimer ! "Quand je vois des photos de moi à 20-25 ans, je me dis que si j'avais su, j'en aurais profité davantage, plaisante-t-elle. A l'époque, je ne mangeais pas, je n'osais pas me mettre en maillot, je n'étais pas fière de moi du tout ! J'avais été élevée dans le culte du physique par une mère qui pensait que je n'y arriverais que par ce biais. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, alors que je n'ai plus 20 ans ni le corps de cet âge-là, je profite tellement plus de ce que je suis ! J'ai beaucoup moins de complexes qu'avant."

