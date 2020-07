Flavie Flament topless : elle dévoile un tatouage à la plage

Les vacances commencent bien pour Flavie Flament ! La jolie blonde de 46 ans s'est éloignée de la folie parisienne pour retrouver la fraîcheur du bord de mer.

Ce jeudi 23 juillet 2020, elle a fait profiter ses followers de l'un de ses instants passés à la plage. En effet, sur Instagram, elle a partagé une photo d'elle en train de parfaire son bronzage. Allongée sur sa serviette et les cheveux encore mouillés par sa dernière baignade, Flavie Flament apparaît topless et révèle ainsi son tatouage dans le dos. "Tatouage et crustacés", légende-t-elle. L'image a fait sensation en quelques heures seulement puisqu'ils ont été nombreux à laisser des commentaires. Son inscription indélébile a particulièrement plu et les internautes souhaitent même copier leur star préférée.



Un autre détail n'est pas passé inaperçu, à savoir le mystérieux inconnu qui se trouve à ses côtés et lui aussi tranquillement en train de profiter des rayons du soleil. Alors, Flavie Flament aurait-elle retrouvé l'amour ? Le mystère reste pour l'heure entier. En novembre 2019 pourtant, l'ex de Benjamin Castaldi se confiait dans les colonnes de Paris Match sur sa vie sentimentale. "Je me sens très aimée par mes enfants, par mes amis, mais je suis célibataire, libre. J'adore la solitude, je l'ai apprivoisée. Même quand je vis une belle histoire, j'ai besoin de partir seule deux ou trois jours pour écrire, réfléchir, pleurer dans une petite chapelle ou marcher pendant des heures". Et quand bien même elle trouverait celui qui ferait battre son coeur, il n'est plus question pour elle de reproduire les schémas du passé. "J'ai désormais une vision du couple que d'aucuns jugeraient spéciale, ni romantique ni idéalisée. On n'est pas forcés de vivre ensemble pour cela !", ajoutait-elle auprès de nos confrères.



Flavie Flament a déjà deux hommes dans sa vie qui la comblent : Enzo (16 ans), né de sa relation avec Benjamin Castaldi et Antoine, 24 ans, le fils de Bernard Flament.