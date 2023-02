Flo Delavega est séparé de sa femme ! Avec la belle Natalia, ils veulent rester "unis, amis et mariés"

Plus de dix ans d'amour. En 2012, Flo Delavega rencontre Natalia Doco. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. En effet, le chanteur, qui formait le duo avec Jeremy Frérot, avait confié à son acolyte ô combien il était tombé amoureux de cette jeune femme. "Elle passait trois jours par Paris, après elle allait à Barcelone. À l'époque, je dis à Jerem : 'Je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie, viens on va à Barcelone'", avait-il dévoilé lors d'un entretien à Chérie FM. Une relation qui s'est concrétisée par la naissance d'un enfant en 2018, un petit garçon prénommé Santi.

Flo et moi restons une famille très unie

Mais voilà qu'après tant de belles années passées ensemble, le couple vient de prendre la décision de se séparer. À l'occasion d'un entretien pour nos confrères de Gala , Natalia Doco s'est confiée pour la toute première fois sur cette rupture. "Flo et moi restons une famille très unie, mais nous avons décidé, pour le bonheur de chacun, que l'on devait pouvoir vivre la vie que l'on souhaitait", a-t-elle expliqué. Entre les deux tourtereaux, aucune rancoeur. En effet, c'est par "respect et par amour profond", que le couple souhaite "vivre la vie qui soit la plus épanouissante possible pour chacun". Pour leur enfant, les deux anciens amoureux souhaitent rester "unis, amis et mariés" : "On est une famille. On se parle tous les jours, beaucoup."

Pour Flo Delavega et Natalia Doco, cette séparation se fait de manière "pure et mature". Le chanteur va lui continuer sa vie à Tenerife, tandis que Natalia Doco va poursuivre sa carrière à Paris. Le plus important pour le couple est de rester uni pour le bien-être du petit Santi. La naissance de ce garçon a en effet bouleversé toute l'existence de Flo Delavega. "Devenir Père est le plus grand défi que j'ai rencontré jusqu'ici. Accompagner un être sans le déformer, le laisser pousser, lui proposer un cadre pour qu'il puisse trouver son chemin et devenir qui il est alors qu'au même moment, je suis moi encore en train de me chercher, au beau milieu de ce monde de fou qui nous pousse sans cesse à la déconnexion", expliquait le chanteur en légende d'un cliché publié sur Instagram.