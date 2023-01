Flo Delavega malheureux dans les grandes villes, il parle désormais aux plantes : "J'aime bien..."

Sa carrière musicale, il a souhaité la mettre entre parenthèses. Le 7 mars 2017, Flo Delavega a enregistré son tout dernier duo télévisé, avec son ami Jérémy Frérot, dans l'émission Les Années Bonheur. Depuis, adieu les plateaux d'enregistrement, adieu les planches, adieu la grande ville. Le chanteur de 35 ans a tout plaqué pour s'installer dans les Landes, dans un large domaine autonome de six hectares, sans raccordement à l'eau ni à l'électricité, avec sa compagne Natalia Doco et leur fils de 5 ans, Santi.

On peut dire qu'il mène, depuis, la belle vie. Florian Garcia, de son vrai nom, continue à faire vibrer son âme d'artiste puisqu'il a sorti un livre, Sur le chemin des rêves, en octobre dernier. Il avait également révélé, en 2021, son premier album solo intitulé Rêveur Forever. Mais c'est loin de sa guitare sèche qu'on le retrouve, le 1er février 2023, dans l'émission Les Voyageurs Solidaires. Depuis son potager, le jeune papa évoque, en toute simplicité, son idée de la plénitude, notamment en parlant aux plantes.

C'est bien d'avoir une relation

"Ouais j'aime bien. Je sais pas. C'est bien d'avoir une relation, explique Flo Delavega aux caméramans. On se dit qu'on est pas juste là que pour récolter. C'est le bonheur." Citronnelle, menthe, tomates, divers cucurbitacées... le chanteur cultive ses propres légumes et ses propres condiments pour s'assurer un avenir serein. Une chose est sûre, il n'aurait pas pu vivre de cette manière en restant à Paris. "J'étais moins dans mon élément, réalise-t-il. Il y a tout là." En 2017, alors qu'il avait ressenti l'envie de s'isoler loin du faste et du bruit, Florian Delavega avait passé une annonce pour chercher une maison "avec une rivière et une forêt", avec sa chérie Natalia Doco. Il a finalement trouvé son bonheur, a vendu son appartement juste après le dernier concert des Fréro et semble plus épanoui que jamais. C'est, en tout cas, ce qu'il susurre à ses plantes quand il les arrose...

Retrouvez Flo Delavega dans l'émission Les Voyageurs Solidaires le 1er février 2023.