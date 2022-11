Flo Delavega : Rare vidéo avec son fils aux cheveux très longs, un père heureux et très câlin

Flo Delavaga est visiblement un papa comblé. Jeudi 3 novembre, celui qui s'était fait connaître du grand public pour son duo avec Jérémy Frérot dans l'émission The Voice, il y a quelques années, a partagé une rare vidéo de son fils en story Instagram. On l'aperçoit alors, bob sur la tête et possiblement dans un restaurant, en train d'embrasser la tête de son petit garçon aux cheveux longs, prénommé Santi et né en 2018 de sa relation avec la chanteuse argentine Natalia Doco. Le tout en musique, puisque l'on entend High Tide our Low Tide de Ben Harper et Michael Jackson en fond.

Une séquence beaucoup trop craquante, et d'autant plus touchante que l'artiste de 35 ans n'a pas pour habitude de montrer son fils sur ses réseaux sociaux. Il le faisait exceptionnellement en juin dernier, partageant des photos et videos inédites du petit garçon et dévoilant surtout son visage à découvert pour la première fois. Une publication accompagnée d'un message adorable, dans lequel il s'est notamment confié sur son rôle de père.