Florence Foresti : Le coeur brisé sans Cyril Colbeau-Justin, il lui "manque" terriblement

"Missing". Voici le commentaire laissé par Florence Foresti ce lundi 6 novembre dans sa story Instagram et adressé à son ami Cyril Colbeau-Justin, producteur de cinéma décédé il y a presque deux ans d'un cancer. Pour rappel, il avait monté, durant sa carrière, plusieurs sociétés de production et avait décelé de nombreux talents. Il avait même été césarisé pour son travail dans Les Garçons et Guillaume, à table !, en 2014.

En plus de ce court mais émouvant message, Florence Foresti a partagé une photo d'elle en noir et blanc en compagnie du défunt (voir diaporama). L'année dernière, au mois de janvier, elle lui rendait déjà hommage en postant là aussi une photo d'elle à ses côtés, mais cette fois-ci face à la mer. "Je l'avais prédit, la vie est nulle sans toi", avait-elle écrit avec émotion sur le réseau social.

On le fera... pour toi

"Cyril. Un amour éternel", commentait-elle le jour de sa mort. Une période difficile pour l'artiste car elle venait d'annoncer l'annulation de son spectacle en raison de la pandémie de la Covid-19. "Je pensais qu'on serait déjà 'après' et on est encore 'pendant'. Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille", écrivait-elle pour annoncer la triste nouvelle.

La disparition de Cyril Colbeau-Justin a également touché l'acteur Jérémie Renier, qui a lui aussi partagé ce lundi une photo de lui avec le producteur en écrivant "Cyril" avec un coeur. Le jour du drame, c'est M. Pokora, qui n'a jamais caché ses envies de devenir acteur, qui lui rendait hommage pour l'avoir accompagné dans cette mission. "R.I.P mon ami. Cyril est le premier producteur de cinéma à avoir cru en moi et à vouloir produire un film pour moi. On le fera... pour toi...", déclarait l'ami d'Omar Sy. Reste à savoir si ce projet verra le jour ou non...