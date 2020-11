Florence Foresti se lance dans le rap (ou presque), ses amis adorent !

Ce n'est un secret pour personne. Cette année 2020 est un supplice qui ne semble jamais prendre fin. Pour les artistes, il est d'autant plus compliqué de survivre à cette crise sanitaire que le lien avec le public - et les revenus qui en découlent - est complètement rompu... ou presque. Sur son compte Instagram, Florence Foresti trouve toujours le moyen de nous rendre le sourire, non pas en faisant des petites blagues ou en tentant de prendre l'avion Barbie malgré la fermeture des frontières. Son nouveau truc ? Le lypsinc, à voir ici ou même ici !

Sur les réseaux sociaux, la brillante humoriste âgée de 47 ans a diffusé une large vague de bonne humeur en faisant semblant de chanter, à l'aide de mille mimiques, sur différents titres. C'est ainsi que ses abonnés l'ont retrouvée, victime d'un flow redoutable, sur le titre Ice Ice Baby, de Vanilla Ice, ainsi que sur Think (About it) de Lyn Collins ou sur du Gladys Knight. "On s'occupe comme on peut, explique-t-elle en légende de ces vidéos. Les soirées sont longues." Longues, bien sûr, mais toujours plus agréables grâce à elle. Ce ne sont pas sa floppée de potes, venus la féliciter, qui diront le contraire. Géraldine Nakache, par exemple, ou encore Laura Felpin, Nâdiya, Monsieur Poulpe, Malik Bentalha, Leïla Bekhti, Eric Judor et Elie Semoun.

Il est d'autant plus difficile de subir cette année pour Florence Foresti qu'elle commençait, pour elle, avec la présentation de l'une des cérémonies des César les plus mouvementées de l'Histoire. Elle avait d'ailleurs prévu de rejoindre la scène du théâtre Mogador puis de partir en tournée dans toutes les salles de France. Mais ça, bien sûr, c'était avant. "Je pensais qu'on serait déjà 'après' et on est encore 'pendant', regrette-t-elle. Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille)." Rassurons-nous. C'est peut-être rappé pour le moment... mais pas pour plus tard.