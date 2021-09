Florence Trainar (Zone Interdite) : Son mari et Pippa Middelton ont été au coeur d'un scandale

L'ancien fondateur de la marque de vêtements Vicomte A, désormais derrière l'entreprise Thunderstone passait une soirée formidable et avait reçu une montre Cartier pour son anniversaire. C'est après que les choses avaient dérapé et que le Gun Gate ou Pippa Gate avait explosé et avait alimenté les tabloïds anglais.

Lors de ce séjour parisien, Pippa Middleton et Arthur de Soultrait se trouvaient dans une voiture prise en chasse par des paparazzi lorsque un ami du jeune homme, également présent dans le véhicule, avait pointé un pistolet (photos ici ). Shocking ! On ne parlait plus que de ça. Le mari de Florence Trainar a alors volé au secours de Pippa Middleton en présentant ses excuses et en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un vrai pistolet.

"Je lui ai présenté des excuses. Nous étions suivis par des paparazzi. Pendant tout son séjour à Paris, Philippa Middleton a été victime d'un harcèlement constant et dangereux. La voiture était conduite par un ami. Pour rire, il a brandi un pistolet factice en direction des paparazzis. Philippa n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire et elle lui a dit d'arrêter immédiatement. Elle n'a pas trouvé cela drôle. Je regrette énormément cet incident et surtout que Pippa ait été au centre de l'attention alors qu'elle n'était pour rien dans cet incident. Je lui ai présenté des excuses pour cela", avait-il déclaré. Une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque.