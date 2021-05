Florent Pagny assume : il révèle avoir eu recours à une intervention esthétique

Florent Pagny est un sacré cachotier. Depuis des années, le chanteur suscite de nombreuses réactions en raison de ses excentricités capillaires. En effet, cheveux décolorés, longs ou rasés, et même dreadlocks, Florent Pagny a sans doute osé tous les styles ! Qui aurait pu alors penser qu'il viendrait à court... de cheveux ? Et pourtant, le coach de The Voice de 59 ans a bien eu peur pour sa belle crinière. C'est pourquoi il a accepté d'avoir recours à une intervention esthétique.

"Je perdais mes cheveux, j'ai trouvé des solutions. J'ai fait mes implants", a-t-il révélé dans 50'Inside (TF1) samedi 8 mai 2021. Et d'ajouter : "Je fais aussi attention avec l'âge". En revanche, pas question pour lui de retoucher à son visage par le biais d'une quelconque opération de chirurgie. À ce niveau-là, Florent Pagny assume tout ! "De toute façon, j'ai envie de te dire, il vaut mieux. Il vaut mieux tout assumer. J'ai les poches... Je vais être comme je suis. Et puis à moi de faire attention quand même", le mari d'Azucena Caamaño a-t-il confié.

L'artiste qui est de retour dans les bacs avec un nouveau single intitulé L'Instinct fait effectivement attention à lui et cela passe par le sport. Il s'est même imposé une routine quotidienne pour garder la forme. "Oui, je fais mes pompes tu vois. Au moins je fais mes cent pompes par jour. Je fais cent pompes, par séries de vingt. Cinq séries de vingt, sinon je pourrais pas ! Ça te maintient", a-t-il rapporté.

Car oui, le père d'Aël et Inca (21 et 25 ans) songe beaucoup au temps qui file et aux conséquences que cela implique sur son image. Une image qu'il a tout de même appris à aimer. "Je suis conscient que je ne suis pas éternel, que finalement le temps passe et qu'il faut bien assimiler toutes ces étapes de vie et c'est pour ça que moi j'assume tout", a-t-il conclu.