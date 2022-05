Florent Pagny atteint d'un cancer : ce beau cadeau reçu de ses proches...

"Je ne savais pas trop ce que j'allais faire après, comment j'allais mener cette nouvelle vie sans la scène. Là, cette maladie a clarifié mon futur. Une fois que j'aurai terminé ma dernière chimio, la sixième, je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance", confie Florent Pagny dans Gala, pour évoquer son combat contre le cancer. Si le chanteur de 60 ans, qui a "un peu" changé de look en raison de ses séances de chimio, compte bien prendre du recul, il n'oublie pas sa passion de la musique. D'ailleurs, son entourage l'a gâté dans ce rayon-là...

En effet, interrogé par l'animateur Nikos Aliagas - son camarade de l'émission The Voice sur TF1 -, Florent Pagny a révélé que pendant la période de son traitement, la musique est toujours présente dans sa vie. Et il a d'ailleurs reçu un beau cadeau... "Tous mes plus proches m'ont écrit un titre, mais il faut d'abord que je me remplume un peu avant de l'enregistrer car j'ai perdu du muscle. Ce serait difficile de chanter trop longtemps", confie-t-il au magazine. "Mon mental fonctionne bien, mon énergie est là, ma voix est bonne, je me sens plutôt bien", ajoute l'artiste, rassurant, qui se dit prêt à revenir dans quelques mois.

Avant ce come back tant attendu de ses fans, Florent Pagny y va doucement. L'interprète des tubes Ma liberté de penser, Savoir aimer ou encore Si tu veux m'essayer raconte : "Dans l'immédiat, je vais partager un morceau avec les mômes dans The Voice. Je verrai ainsi comment je respire car je n'ai pas chanté depuis un bout de temps. Mais, tant que ma voix est là, je suis là ! Je ne lâcherai rien ! Et je terminerai ma tournée après m'être retapé !" Une force de vaincre que le mari d'Azucena assume, lui qui dit avoir refusé de paniquer ou de s'apitoyer sur son sort quand il a appris sa maladie. "C'est une épreuve de la vie, mais je ne vais pas me laisser abattre !", jure-t-il.

L'interview intégrale de Florent Pagny est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 12 mai 2022.