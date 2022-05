Florent Pagny malade : Comment son cancer a "clarifié" son avenir, il révèle ses plans

Ayant toujours eu un attrait pour la spiritualité, Florent Pagny a su trouver un aspect positif à cette pause forcée que lui impose son cancer. Persuadé que toute maladie a un lien avec un problème intérieur non résolu, le chanteur a confié à Nikos Aliagas lors d'une interview avec le magazine Gala, ce jeudi 12 mai 2022, comment il avait réfléchi à sa vie et "clarifié" son futur depuis qu'il avait été diagnostiqué d'une tumeur inopérable aux poumons.

"C'est vrai qu'avant de découvrir cette tumeur, j'étais dans un certain état d'esprit avec cette dernière tournée des 60 ans. Je me disais qu'une page allait se tourner. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire après, comment j'allais mener cette nouvelle vie sans la scène. Là, cette maladie a clarifié mon futur" a-t-il révélé.

Serein quant à son avenir, qu'il envisage désormais plus clairement, il poursuit : "Une fois que j'aurai terminé ma dernière chimio, la sixième, je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai." Des priorités bien établies.

Bientôt de retour dans The Voice ?

Le mari d'Azucena et papa d'Aël et d'Inca sera également présent pour terminer la saison de The Voice. Lors de la demi-finale, le chanteur de 60 ans assistera aux prestations des candidats encore en lice et pourra interpréter un duo avec leurs protégés. "Dans l'immédiat, je vais partager un morceau avec les mômes dans The Voice. Je verrai ainsi comment je respire car je n'ai pas chanté depuis un bout de temps" a ainsi confié l'interprète du titre Ma liberté de penser.

Très soutenu par ses proches, Florent Pagny a révélé qu'il aimerait enregistrer un nouveau titre lorsqu'il se sera "remplumé". "Tous mes plus proches m'ont écrit un titre, mais il faut d'abord que je me remplume un peu avant de l'enregistrer car j'ai perdu du muscle. Ce serait difficile de chanter trop longtemps" a-t-il ajouté. Autre objectif du chanteur, terminer sa tournée des 60 ans qu'il avait annulé lorsqu'il a appris être atteint d'un cancer.

L'interview intégrale de Florent Pagny est à retrouver dans le magazine Gala, édition du 12 mai 2022.