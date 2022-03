Florent Pagny atteint d'un cancer et touché par la Covid-19 : le tournage de The Voice impacté

Ce samedi 2 avril 2022 débuteront les premières battles de The Voice sur TF1. En marge de la diffusion du premier épisode, la plateforme MYTF1 a décidé de partager en avant-première les coachings des coachs, notamment celui de Florent Pagny.

Ayant recruté 15 talents dans son équipe au lieu de 14 lors des auditions à l'aveugle, le chanteur de 60 ans a dû composer une battle de trois personnes, pour laquelle il a choisi de réunir Natalie, Jade et Maggy. Dans la vidéo disponible sur la Toile, on découvre que leur séance d'apprentissage s'est révélée très particulière et pour cause, Florent Pagny a malheureusement été touché par la Covid-19 pendant le tournage au mois de janvier dernier. En effet, comme en témoignent les images, c'est par visioconférence qu'il a livré ses précieux conseils aux candidates.

"On vous a prévenu... Je suis comme tout le monde, j'ai pris le Covid, je suis positif", a-t-il déclaré en vidéo. Et à sa grande surprise, il n'était pas le seul. En effet, son Talent Jade se trouvait elle aussi en visio. "Je vois que Jade aussi est comme tout le monde et a attrapé le Covid !", a-t-il lâché amusé par la situation.

En revanche, c'est avec beaucoup de sérieux que Florent Pagny a assuré son rôle de coach et s'est investi coûte que coûte. Dix jours plus tard, l'artiste a pu constater que leurs efforts avaient porté leurs fruits en assistant en vrai aux répétitions de Natalie, Jade et Maggy. Il en a même été bluffé. "C'est extraordinaire, vous êtes des warriors, on a de la matière là. C'est impressionnant !", a-t-il lâché à plusieurs reprises après avoir écouté une première fois son équipe sur le titre compliqué et culte d'Aretha Franklin, Think.