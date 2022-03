Diaporama Florent Pagny atteint d'un cancer et touché par la Covid-19 : le tournage de The Voice impacté

1 / 24 Florent Pagny atteint d'un cancer et touché par la Covid-19 : le tournage de The Voice impacté

2 / 24 Enregistrement de l'émission "Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes" aux Folies Grüss à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage

3 / 24 Florent Pagny touché par la Covid-19 et en visioconférence sur le tournage de "The Voice 11" - MYTF1

4 / 24 Florent Pagny touché par la Covid-19 et en visioconférence sur le tournage de "The Voice 11" - MYTF1

5 / 24 Florent Pagny touché par la Covid-19 et en visioconférence sur le tournage de "The Voice 11" - MYTF1

6 / 24 Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine sont les coachs de la nouvelle saison de "The Voice"

7 / 24 Florent Pagny en larmes dans "The Voice 11" après le passage d'un candidat - Emission du 19 février 2022, TF1

8 / 24 Florent Pagny touché par la Covid-19 et en visioconférence sur le tournage de "The Voice 11" - MYTF1

9 / 24 Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage

10 / 24 Exclusif - Florent Pagny - Sorties de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 21 novembre 2021 au studio Gabriel à Paris, France, le 03 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage

11 / 24 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

12 / 24 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

13 / 24 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage





14 / 24 Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

15 / 24 Florent Pagny - Pour célébrer l'anniversaire de sa Maison, Nathalie Blanc réunissait, ce vendredi, les amis de la marque pour assister à un événement exclusif au Café de l'Homme, face à la Tour Eiffel. © Bellak - Perusseau / Bestimage

16 / 24 Florent Pagny en larmes dans "The Voice 11" après le passage d'un candidat - TF1

17 / 24 Florent Pagny touché par la Covid-19 et en visioconférence sur le tournage de "The Voice 11" - MYTF1

18 / 24 Pierre Sled et sa compagne dans les tribunes des Internationaux de Tennis de Roland Garros à Paris le 8 juin 2017 © Cyril Moreau-Dominique Jacovides/Bestimage

Celebs at Roland Garros french open in Paris, France on june 8th 2017

19 / 24 Pierre Sled et sa compagne au village des Internationaux de Tennis de Roland Garros à Paris le 8 juin 2017 © Cyril Moreau-Dominique Jacovides/Bestimage

Celebs at Roland Garros french open in Paris, France on june 8th 2017

20 / 24 Pierre Sled - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 1er Avril 2015. L'émission sera diffusée le 05 Avril 2015. Invité principal Sophie Davant.

21 / 24 Pierre Sled, Valentine Sled, Nicolas Sled - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 1er Avril 2015. L'émission sera diffusée le 05 Avril 2015. Invité principal Sophie Davant.

22 / 24 Pierre Sled, Valentine Sled, Nicolas Sled - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 1er Avril 2015. L'émission sera diffusée le 05 Avril 2015. Invité principal Sophie Davant.

23 / 24 Pierre Sled, Nicolas Sled, Valentine Sled et Sophie Davant - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 1er Avril 2015. L'émission sera diffusée le 05 Avril 2015. Invité principal Sophie Davant.