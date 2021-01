Florent Pagny : Bientôt des adieux ? "Il va falloir que je réfléchisse..."

Florent Pagny mène une belle carrière dans la musique depuis les années 1980 et, ces derniers temps, il a pu toucher un nouveau public plus jeune grâce à son rôle de coach dans The Voice. L'artiste, attendu dans la 10e saison de l'émission de TF1 puis dans une version All Star, a évoqué sa carrière. Doucement mais sûrement, il se prépare à quitter les projecteurs.

Interrogé par Télé Star, Florent Pagny a fait quelques confidences. "Après la version All Star qui sera enregistrée cette année, je partirai en tournée à l'occasion de mes 60 ans [un anniversaire qu'il fêtera en novembre prochain, NDLR]. Ce sera comme une page qui se tourne et je ne sais pas ce qu'il y aura d'écrit derrière. À 60 piges, comme qui ai commencé à 15 ans à l'Armée du Salut, avec tout ce que j'ai vécu, il va falloir que je réfléchisse à la manière dont je vais vivre mon dernier quart", a-t-il ainsi confié. Pour le moment, l'interprète de Ma liberté de penser n'a donc rien planifié mais nul doute que le jour venu, il fera de beaux adieux à ses fans.

Avant cela, c'est donc dans la 10e saison de The Voice qu'on le retrouve. Florent Pagny, qui dû quitter le Portugal où il a trouvé refuge il y a quelques années pour venir aux enregistrements en France, sera aux côtés d'Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. D'ailleurs, il connaissait ce dernier depuis un moment. "C'est un putain d'artiste que j'ai vu arriver tout petit car il a fait ma première partie en 2014. Tout de suite j'ai repéré qu'il n'était pas comme les autres. C'est un mec généreux qui envoie de l'amour", a-t-il relaté. Mais dans le télé-crochet, malgré la bienveillance, il faut jouer des coudes et batailler avec les autres coachs pour avoir les meilleurs candidats dans son équipe. Florent Pagny devra alors mettre de côté la sympathie qu'il éprouve pour son confrère.

Les confidences de Florent Pagny sont à retrouver dans le Télé Star du 30 janvier 2021.